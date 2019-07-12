Владивосток, , 07:04 — REGNUM

Отсутствие реальных результатов в «экономическом прорыве» обусловлено искусственным сдерживанием экономического развития страны. Комментируя прошедшее в Кремле заседание экономического блока правительства под председательством президента России Владимира Путина, целью которого была выработка приоритетов развития, депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв отметил искусственный характер экономического застоя в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приморский депутат уверен, что отсутствие реальных результатов в «экономическом прорыве» обусловлено искусственным сдерживанием экономического развития страны.

«Весьма печально, что либералы продолжают направлять экономику Российской Федерации. При наличии всех возможностей для развития она остаётся сырьевой, это плохо. Совершенно не развивается промышленный кластер, новации. В этом направлении сплошные провалы и «освоения». Прямо видно, что развитие экономики сдерживается искусственно. Даже на уровне региона мы наблюдаем эти тенденции. Ради чего они? Чтобы Россия не стала экономически сильной. Не приобрела такие темпы экономического развития, какие показывает Китай. Это означает только то, что какие-то скрытые силы продолжают расценивать Россию только в качестве некоего сырьевого придатка мировой экономики и не давать ей выйти на достойный уровень жизни людей», — рассказал депутат.

Возмущение депутата коснулось и его коллег — парламентариев, представляющих интересы избирателей в Госдуме, которые, по его мнению, не инициируют действительно необходимые для страны, для общества, законы, сохраняя структуру экономики, которая ведёт в никуда.

«Блок правительства, отвечающий за экономику, исправно выражает чью-то волю, и это воля не нашего народа. Госдума эти вопросы даже не обсуждает, будто ей отведена роль одного из департаментов правительства. Всё это неверно, неправильно и в итоге приведёт к очередному социальному взрыву», — рассказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провел встречу с министрами, курирующими экономические вопросы в правительстве. Наблюдатели отметили отсутствие на этом совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева.