Якутск, , 06:28 — REGNUM

Отсутствие на совещании 10 июля при президенте России Владимире Путине, где обсуждались вопросы развития экономики в стране, председателя правительства Дмитрия Медведева не говорит об устранении премьера от участия в экономическом будущем России. У Медведева есть и более важная работа, и считать, что его отодвинули — поспешно, озвучил мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Андрей Данилов «Участники совещания в Кремле — это прямые подчиненные и Путину, и Медведеву. Говорить, что председателя правительства отлучили от вопросов развития экономики России — поспешно. Во-первых, у Дмитрия Медведева есть и более серьёзная работа — это организация работы правительства в целом, во-вторых, очевидно, что Владимир Владимирович взял на себя обязанность определять курс экономики и лично курировать её развитие во вверенном ему государстве, то, следовательно, основные вопросы, претензии будут к нему. А значит, невозможно будет сослаться на Медведева, что у него что-то не получилось, и перекладывать на него ответственность. Это рискованный, но весьма обдуманный шаг, ведь ответственность подчинённых перед президентом будет гораздо больше, чем перед премьером».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл совещание по вопросам экономической ситуации в стране, на котором отсутствовал Дмитрий Медведев.

«Теперь вся полнота управления либеральной «экономической» частью кабинета сосредоточена в руках Антона Силуанова. Куратором от президента является его помощник Андрей Белоусов, а главным функционером — Максим Орешкин, который с помощью Росстата, входящего в его министерство, в последнее время отлично создает для Владимира Путина «правильные цифры», — сделал вывод автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.