Якутск, 12 июля 2019, 06:28 — REGNUM
Отсутствие на совещании 10 июля при президенте России Владимире Путине, где обсуждались вопросы развития экономики в стране, председателя правительства Дмитрия Медведева не говорит об устранении премьера от участия в экономическом будущем России. У Медведева есть и более важная работа, и считать, что его отодвинули — поспешно, озвучил мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.
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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл совещание по вопросам экономической ситуации в стране, на котором отсутствовал Дмитрий Медведев.
«Теперь вся полнота управления либеральной «экономической» частью кабинета сосредоточена в руках Антона Силуанова. Куратором от президента является его помощник Андрей Белоусов, а главным функционером — Максим Орешкин, который с помощью Росстата, входящего в его министерство, в последнее время отлично создает для Владимира Путина «правильные цифры», — сделал вывод автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.