Киров, , 04:16 — REGNUM

Первомайский районный суд Кирова признал виновным главу и владельца ООО «ТехКомсервис» в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжёлые последствия для свыше 160 дольщиков, а также в сбыте жилья, которое не соответствует требованиям безопасности. 52-летний Валерий Л. отправится в колонию общего режима на четыре года и 20 дней, если приговор не будет обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру области.

Следствие установило, что компания, которую возглавлял мужчина, выступала застройщиком многоквартирного дома на улице Маклина и 18 трёхэтажных блок-секций на улицах Заповедная и Проезжая. В целом в объекты вложили средства свыше 160 дольщиков. На строительство многоквартирника было привлечено свыше 265 млн рублей, а в малоэтажный сегмент — свыше 200 млн рублей. Деньги привлекались с 2014 по 2017 год, но обязательства компания так и не исполнила. По данным следствия, деньги инвесторов использовались на иные цели.

«Умышленные действия злоумышленника повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности получения прав на жилые помещения и их использования по назначению участниками долевого строительства, для некоторых из которых данное жилье являлось единственным», — уточнили в надзорной инстанции.

Помимо этого, суд установил, что глава компании-застройщика для того, чтобы исполнить ранее заключённые долевые договоры, передал десять квартир в домах № 8 и 10 по улице Заповедной, но жильё в них не отвечало «требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и было не пригодно для проживания. Следователи считают, что Валерий Л. знал о наличии дефектов строящихся зданий, и что те допущены из-за нарушений строительных норм проектирования и строительства.

В СУ СК РФ по Кировской области уточнили, что вину директор «ТехКомсервиса» признал. В ходе расследования был наложен арест на имущество фигуранта, в том числе и долю в уставном капитале ООО «ТехКомсервис» и ряде других юрлиц. В ООО, учреждённом для строительства жилья в апреле 2013 года, осуждённый числится единственным владельцем.

Кроме 4,2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима Валерий Л. лишён «права заниматься деятельностью, связанной со строительством домов и иных жилых помещений сроком на два года».

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в Кировской области до ввода проблемного дома в Вятских Полянах в июле 2019 года в реестре пострадавших было девять проблемных домов и 178 граждан. После ввода дома в официальном реестре региона остаются восемь долгостроев и 175 пострадавших дольщиков. Все проблемные дома находятся в Кирове.