Каменка, , 03:45 — REGNUM

Дело о зарплатном долге для директора МУП «Каменское ЖКХ» из Пензенской области закончилось дисквалификацией. Прокурор при проверке обнаружил не только долг по зарплате перед 83 работниками, но и то, что на предприятии не вели работу по взысканию дебиторской задолженности, а вместо этого заключали договоры цессии. После вмешательства прокуратуры долг погашен, а у предприятия — новый директор. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

В апреле 2019 года 83 работникам предприятия не выплатили зарплату в общем размере более 1 млн рублей. Проверка Каменской межрайонной прокуратуры, которая проводилась по данной ситуации, помимо долга по зарплате, выявила и иные нарушения. В частности, с должников МУПа, один из которых задолжал свыше 6 млн рублей, долги не взыскивались. Руководство предприятия ограничилось в этом случае двумя информационными письмами. Помимо этого, в период, когда у предприятия были зарплатные долги и без согласования с учредителем, руководство «Каменского ЖКХ» уступило право требовать задолженность в размере 1,8 млн рублей иным лицам.

«В результате чего денежные средства должника муниципального предприятия были перечислены трём хозяйствующим субъектам, а не МУПу», — отметили в прокуратуре.

Директора МУП привлекли к административной ответственности и оштрафовали, также мировой судья по инициативе надзорного ведомства выдал судебные приказы на взыскание начисленной, но не выплаченной работникам зарплаты. Помимо этого, руководителя за все нарушения дисквалифицировали. Долги по зарплате полностью погашены.

Для справки: МУП учреждено 22 мая 1997 года администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. С 20 мая 2019 года у предприятия сменился директор, пост занял Андрей Киреев.