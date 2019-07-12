Вена, , 03:24 — REGNUM

Соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выполнила в июне на 122%, сообщается в отчёте картеля.

Отмечается, что нефтедобыча выросла в июне на 300 тыс. б/с в Нигерии и в Саудовской Аравии.

В целом объём нефтедобычи за минувший месяц оказался равным 29,83 млн баррелей в сутки, то есть, по сравнению с маем 2019 г., добыча чёрного золота упала на 68 тысяч баррелей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае нефтедобыча ОПЕК упала на 230 тысяч баррелей в сутки.

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