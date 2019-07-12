Казань, , 03:21 — REGNUM

После вмешательства транспортной прокуратуры перед 975 работниками АО «Судоходная компания «Татфлот» был погашен. Надзорная инстанция установила, что это не первый случай образования задолженности в старейшей судоходной компании республики, которую ранее пыталась банкротить налоговая служба за долги в размере почти 62 млн рублей. Директора АО предостерегли от дальнейших нарушения трудового законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С июня прошлого года на предприятии начали периодически возникать долги по оплате труда его работникам, которые гасились только после вмешательства транспортной прокуратуры», — отметили в прокуратуре региона, уточнив, что очередной долг возник в июне 2019 года в размере 17,9 млн рублей.

В адрес руководства было внесено представление, проведены встречи с коллективом. Прокурор также инициировал привлечение руководителя предприятия к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Долг был погашен, а директора АО предостерегли от нарушений трудового законодательства.

В прокуратуре отметили, что с начала 2019 года перед работниками долг превышал 90 млн рублей, но на сегодня вопрос решён.

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Напомним, компания «Татфлот» является одной из старейших в Татарии, её филиалы — Казанский пассажирский порт и Чистопольский речной порт. Директор «Татфлота» — Ильдар Тимергалиев, который также выступает директором другого юрлица, связанного с депутатом Госсовета РТ Равилем Зиганшиным.

Налоговая служба сделала попытку ввести наблюдение за компанией «Татфлот», обратившись в Арбитражный суд РТ с банкротным иском. В качестве основания были предъявлены претензии на 61,96 млн рублей — перед уполномоченным органом имелась «непогашенная в течении трёх месяцев задолженность по обязательным платежам в размере 61 967 458,02 руб., в том числе основной долг — 59 567 394,31 руб., пени — 1 955 556,66 руб., штраф — 444 507,05 руб».

В середине июня 2019 года суд отказался вводить наблюдение за «Татфлотом» в рамках банкротного иска, так как большая часть долга к дате слушаний была погашена.

«Должником в материалы дела представлены копии платёжных поручений в качестве доказательства погашения задолженности. В судебном заседании представитель уполномоченного органа огласил, что остаток задолженности составляет 349 363,76 рублей, из которых: основной долг — 86 104,00 руб., пени — 242 079,26 руб., штраф — 21 180,50 руб», — отмечалось в определении суда.