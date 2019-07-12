Москва, , 02:54 — REGNUM

Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2019 г. составил $482,4 млрд, сообщили в ЦБ.

Отмечается, что с начала года российский внешний долг увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.

Рост носит, как пояснил регулятор, «сезонный характер» и объясняется покупкой нерезидентами суверенных ценных бумаг и увеличением задолженности по начисленным и при этом не выплаченным дивидендам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 г. внешний долг России составил $467,8 млрд, увеличившись с начала года на $13,8 млрд.

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