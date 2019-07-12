Москва, , 02:39 — REGNUM

Комиссия за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей в российских банках будет составлять 0,2−0,7% от суммы, заявила Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, передаёт «Россия-24».

Представитель ЦБ отметила, что это решение будет работать «в пользу всех участников».

Напомним, размер комиссии на уровне не меньше одного процента от суммы оплаты за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей просили установить российские банки. Банк России определился с размером комиссии.

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