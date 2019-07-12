Москва, , 01:47 — REGNUM

Сбор «Победой» за оплату на сайте за билеты при помощи банковской карты отменен, сообщил журналистами Андрей Калмыков, глава авиакомпании.

Калмыков отметил, что львиная доля пассажиров (порядка 72%) приобретает билеты на рейсы «Победы» через сайт, и только треть — через интернет-агрегаторы.

Чтобы не потерять доходы и в то же время сохранить привлекательность авиакомпания намерены предлагать клиентам новые услуги. Причём наибольшую выгоду приносят услуги, которые приобретаются через сайт, а не через агрегаторы — через сайт доходы от продажи оказываются в три раза больше.

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