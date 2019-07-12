Лондон, , 00:27 — REGNUM

Активы российского бизнесмена Бориса Минца на сумму $572 млн заблокированы по всему миру, передаёт 11 июля РБК.

Суд (cc) Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Решение о блокировке активов принято Высоким судом Лондона. Комментируя блокировку, Александр Соколов, председатель правления Банка непрофильных активов, инициировавший в конце июня судебное разбирательство в отношении Минца, положительно оценил вердикт.

Напомним, убытки с Минца через суд пытаются взыскать ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Банк непрофильных активов. Они подали коллективный иск, рассчитывая получить от бизнесмена $700 млн из-за предполагаемых мошеннических сделках группы О1.

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