Кострома, , 21:20 — REGNUM

В рамках национального проекта «Экология» в Костромской области будут построены и реконструированы очистные сооружения предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, — сообщает пресс-служба областной администрации.

На очистку Волги в Костромской область до конца 2021 года планируется потратить 924,9 млн рублей.

Ранее о необходимости масштабного проекта оздоровления самой большой реки Европы в 2017 году заявил Владимир Путин. Главная задача программы — сократить в разы долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку, на берегах которой проживают более 60 млн человек.

«Нужно запланировать средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме этой реки, обеспечить более бережное использование ресурсов Волги. Это очень важная и чувствительная тема для десятков, миллионов наших граждан», — подчеркнул Путин.

Программа по очистке Волги включена в национальный проект «Экология».

Из федерального бюджета Костромской области на мероприятия будет выделено 915,7 млн рублей. В качестве софинансирования 9,2 млн рублей добавит областной бюджет и порядка 1 млн рублей пойдет из средств местных бюджетов.

В Костроме на 2019−2020 годы предусмотрены средства на реализацию двух проектов. В микрорайоне Юбилейный будет выполнен капитальный ремонт ливневой канализации со строительством магистрального коллектора и очистных сооружений. Очистные сооружения также установят на улице Судостроительной в районе выпуска ливневой канализации. В Волгореченске до конца 2021 года реконструируют городские канализационные очистные сооружения.