Москва, , 21:08 — REGNUM

Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации предлагает повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтруде заявили, что прожиточный минимум необходимо повысить из-за роста цен на продукты питания.

В проекте приказа о повышении прожиточного минимум сказано, что данная величина за II квартал 2019 года на душу населения должна составлять 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля.

Рост прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 4%, для трудоспособного населения на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.