Чебоксары, , 20:10 — REGNUM

В чувашском Алатыре для акционерного общества «Арсенал» отремонтируют 12,65 тыс. прицелов, предназначенных для различных видов оружия. Стоимость договора составляет около 210 млн рублей. Соответствующее извещение о закупке у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает АО «5 арсенал», действующее в Алатыре. Речь идёт о контракте по виду экономической деятельности «Производство оружия и боеприпасов». Согласно документу, планируется ремонт прицелов — всего 12 650 штук, в том числе «ПГО-7В в количестве 11 300 штук, прицел ПАГ-17 в количестве 1 200 штук, прицел СПП в количестве 150 штук».

Закупка будет проведена у единственного поставщика. Начальная цена закупки — 209 875 620 рублей. Цена договора сформирована «на основании заключения по цене 651 Военного представительства МО РФ». Работы должны быть завершены до 30 мая 2020 года.

Договор заключается в рамках исполнения государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Согласно опубликованному проекту договора, исполнителем может являться АО «103 арсенал», расположенный в Саранске (Мордовия).

Отметим, АО «5 арсенал» является предприятием Минобороны РФ.

По данным из открытых источников, ПГО-7В — это оптический прицел для повышения точности огня из ручных гранатометов РПГ-7 и РПГ-7Д. ПАГ-17 — оптический прицел для наводки гранатомёта АГС-17 при стрельбе по целям на различные расстояния, а СПП (снайперский пулемётный прицел) создан для прицельной стрельбы из крупнокалиберных пулемётов НСВ-12,7 и «Корд».