Екатеринбург, , 19:25 — REGNUM

Третий по счёту Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) будет принимать Ганновер (Германия). Об этом 11 июля было заявлено в Екатеринбурге на церемонии закрытия саммита 2019 года.

С приветствием к участникам GMIS-2019 обратился генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Стефан Кайль. Он поздравил столицу Среднего Урала с успешным проведением саммита.

Отметим, GMIS-2019 начал работу 9 июля. На нём обсуждали природоподобные технологии.

Глава оргкомитета саммита Бадр аль-Олама отметил по итогам саммита, что его программа была очень насыщенной. Он выразил пожелание на то, чтобы те дискуссии, которые были в Екатеринбурге, стали основой для продолжения разговора.

«Чтобы наш саммит производств и индустриализации стал платформой для того, чтобы добиваться реальных результатов», — отметил аль-Олама.