Екатеринбург, , 19:13 — REGNUM

В Екатеринбурге 11 июля завершился второй Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS). Торжественная церемония закрытия прошла в новом здании конгресс-центра.

Заместитель гендиректора ООН по промышленному развитию Хироси Куниёси отметил, что пока человечество не знает, в каком направлении пойдёт четвертая промышленная революция. «Но мы знаем, что мы станем свидетелями появления новых прорывных технологий. Возникнут новые отрасли, а некоторые старые отрасли уйдут в прошлое», — сказал руководитель.

Он также добавил, что общество будет эти перемены переживать и изменения скажутся на жизнях миллионов людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите в Екатеринбурге главной темой были прорывные природоподобные технологии. 9 июля мероприятие посетил президент России Владимир Путин.