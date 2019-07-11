Ульяновск, 11 июля 2019, 19:12 — REGNUM
В Ульяновской области подготовлен проект закона об установлении на территории региона инвестиционного налогового вычета. Данную привилегию планируется применять для поддержки экспорта и при реализации особо значимых инвестпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания совета по инвестициям.
На заседании были подведены итоги работы в I полугодии по реализации инвестиционного послания губернатора Сергея Морозова на 2019 год. Говоря о совершенствовании действующих и внедрении новых инструментов стимулирования инвестиций, первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева сообщила, что в целях исполнения поручения президента подготовлен проект закона об установлении на территории Ульяновской области инвестиционного налогового вычета.
Также разработан план реформирования контрольно-надзорной деятельности на 2019−2021 годы, который предполагает нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля, «регуляторную гильотину», внедрение риск-ориентированного подхода, единый портал контрольно-надзорной деятельности.
Напомним, план реализации инвестиционного послания губернатора на 2019 год включает 63 мероприятия по трём основным разделам: повышение качества действующей системы управления развитием; формирование среды, стимулирующей деловую активность и рост инвестиций (включая снятие административных ограничений и барьеров, «регуляторную гильотину» и реформу контрольно-надзорной деятельности); совершенствование действующих инструментов стимулирования инвестиций.