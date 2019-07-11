Ульяновск, , 19:12 — REGNUM

В Ульяновской области подготовлен проект закона об установлении на территории региона инвестиционного налогового вычета. Данную привилегию планируется применять для поддержки экспорта и при реализации особо значимых инвестпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания совета по инвестициям.

На заседании были подведены итоги работы в I полугодии по реализации инвестиционного послания губернатора Сергея Морозова на 2019 год. Говоря о совершенствовании действующих и внедрении новых инструментов стимулирования инвестиций, первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева сообщила, что в целях исполнения поручения президента подготовлен проект закона об установлении на территории Ульяновской области инвестиционного налогового вычета.

«Применение вычета предусматривается на двух приоритетных для экономики региона направлениях. Во-первых, это поддержка экспорта в соответствии с национальным проектом. Во-вторых, привлечение инвестиций в рамках регионального статуса особо значимого инвестиционного проекта, для которого механизм вычета становится замещением льготы по налогу на прибыль организаций», — сказал первый вице-премьер.

Также разработан план реформирования контрольно-надзорной деятельности на 2019−2021 годы, который предполагает нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля, «регуляторную гильотину», внедрение риск-ориентированного подхода, единый портал контрольно-надзорной деятельности.

«Мы находимся в достаточно сложных политических условиях. Однако наши партнеры, в том числе зарубежные, настроены в отношении России на продуктивное двухстороннее сотрудничество, готовы обсуждать условия реализации новых проектов, вести диалог о расширении уже успешно работающих производств, предлагать новые формы социальной поддержки коллективов, обмена опытом», — сказал губернатор Сергей Морозов.

Напомним, план реализации инвестиционного послания губернатора на 2019 год включает 63 мероприятия по трём основным разделам: повышение качества действующей системы управления развитием; формирование среды, стимулирующей деловую активность и рост инвестиций (включая снятие административных ограничений и барьеров, «регуляторную гильотину» и реформу контрольно-надзорной деятельности); совершенствование действующих инструментов стимулирования инвестиций.