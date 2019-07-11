Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне 2019 года, по данным Росстата, составила 4,6%, по сравнению с 4,9% в апреле и мае текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Наибольшие темпы замедления инфляции, среди регионов СЗФО, в июне зафиксированы в Калининградской (до 5,2% с 6,1%) и Новгородской (до 4,4% с 5,1%) областях, а также в Республике Карелия (до 4,2% с 4,7%) и Мурманской области (до 4,8% с 5,3%). Самая низкая инфляция в СЗФО отмечена в Вологодской области — 4% в июне после 4,6% в мае.

Снижение инфляции наблюдалось практически во всех регионах СЗФО за исключением Республики Коми, где показатель остался на прежнем уровне — 6,5%.

Замедление продовольственной инфляции в СЗФО связано, прежде всего, с динамикой цен на овощи и мясопродукты.

«Рынок наполнила продукция нового урожая из южных регионов, а предложение мясопродуктов выросло прежде всего благодаря наращиванию объемов собственного производства», — объясняет начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова.

Более подробные сведения об инфляции в СЗФО будут опубликованы Банком России на следующей неделе.

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