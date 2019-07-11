Воронеж, , 18:03 — REGNUM

Новый сыродельный завод построят в Бобровском районе Воронежской области в 2020 году, первый камень в основание нового предприятия был заложен 11 июля. В церемонии принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. По словам представителя инвестора, российская продукция в перспективе сможет продаваться и в Германии.

Площадка строительства сыродельного завода в Воронежской области Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Инвестором завода, который станет вторым в районе сыродельным предприятием, выступает немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, заработает завод уже весной-летом 2020 года.

По словам директора ООО «ДМК Руссланд» Олега Майстера, новый завод сможет перерабатывать 165 тыс. тонн молока в год и выпускать 25 тыс. тонн продукции — твердые и полутвердые сыры, а также сухую сыворотку. Отправлять продукцию будут не только в российские регионы, но и в страны ближнего зарубежья. С учетом автоматизации производства количество новых рабочих мест составит порядка 140.

«Положительные результаты работы нашего первого завода убедительно говорят о том, что мы правильно выбрали первую площадку и наше решение строить второй завод в Бобровском районе тоже правильно», — отметил на церемонии открытия управляющий директор DMK International Михаэль Феллер.

Александр Гусев отметил, что областные власти готовы оказывать всестороннюю помощь, в том числе в части налоговых преференций, предусмотренных законодательством.

Сегодня же губернатор побывал на уже действующем сыродельном заводе в селе Тройня Бобровского района. Предприятие специализируется на выпуске полутвердого сыра и сухой молочной сыворотки, всего выпускает почти 70 видов сыра. В 2018 году объем производства составил более 11 тыс. тонн сыра и почти 4 тыс. тонн сыворотки.

«Это хороший пример, как нужно взаимодействовать с иностранными партнерами в части и привлечения иностранных инвестиций, и прихода современных технологий в нашу страну. Я благодарю руководство компании и членов кооператива, кто принимал решение о строительстве здесь такого предприятия. Для нас, конечно, это очень важно, потому что тема переработки сельхозпродукции для нас становится приоритетной», — подчеркнул Александр Гусев.

Михаэль Феллер рассказал, что сегодня 20% производимой продукции остается в Воронежской области и 80% идет на продажу в другие регионы России. В планах — расширение рынка поставок, в том числе — за рубеж.

«Мы сейчас как раз занимаемся решением вопроса экспорта нашей продукции. Подали заявление на получение лицензии на экспортную деятельность, поскольку мы собираемся в ближайшем будущем продавать нашу продукцию и в страны ближнего зарубежья, страны СНГ. Я пообещал членам нашего сельскохозяйственного кооператива, нашим немецким фермерам, что наступит тот день, когда мы будем продавать производимую в России продукцию и в супермаркетах Германии. Хорошие сыры можно получить только из качественного молока», — отметил управляющий директор DMK International.

По словам губернатора Александра Гусева, в 2020 году в Воронежской области производство молока должно достичь миллиона тонн.