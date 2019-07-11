Симферополь, 11 июля 2019, 17:56 — REGNUM
Крымскому Фонду защиты вкладчиков перечислили более 100 млн рублей на выплату компенсаций по вкладам граждан в украинских банках. Об этом на совещании в правительстве РК 11 июля сообщила вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Она также отметила, что бюджетом республики на 2019 год предусмотрена субсидия из республиканского бюджета фонду на проведение компенсационных выплат физическим лицам в сумме более 551 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что тысячи крымчан до сих пор не вернули свои вклады из украинских банков, и предложил для ускорения процесса упростить ряд бюрократических процедур.
Об этом: В Госдуме предлагают решить проблему крымских вкладчиков украинских банков