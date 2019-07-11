Симферополь, , 17:56 — REGNUM

Крымскому Фонду защиты вкладчиков перечислили более 100 млн рублей на выплату компенсаций по вкладам граждан в украинских банках. Об этом на совещании в правительстве РК 11 июля сообщила вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Ирина Кивико «На днях было перечислено более 100 миллионов рублей на счёт Фонда защиты вкладчиков, по информации которого непосредственно компенсационные выплаты крымчанам планируется начать с 12 июля пропорционально заявленным требованиям. В текущем году это первое перечисление средств, которые поступили от продажи национализированного имущества».

Она также отметила, что бюджетом республики на 2019 год предусмотрена субсидия из республиканского бюджета фонду на проведение компенсационных выплат физическим лицам в сумме более 551 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что тысячи крымчан до сих пор не вернули свои вклады из украинских банков, и предложил для ускорения процесса упростить ряд бюрократических процедур.

Об этом: В Госдуме предлагают решить проблему крымских вкладчиков украинских банков