Москва, , 17:21 — REGNUM

Псковская область из резервного фонда правительства РФ получит 0,5 млрд рублей на приобретение нового медоборудования. Об этом сегодня, 11 июля, в Москве заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Всего четыре субъекта Федерации — Алтайский край, Омская область, Псковская область и Республика Дагестан — получат более 1,2 млрд рублей субсидии.

Это средства из резервов правительства РФ. Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник.

В пресс-службе администрации Псковской области ИА REGNUM сообщили, что сейчас изношенность аппаратов в некоторых медицинских учреждениях региона составляет 90%. На выделенную правительством РФ субсидию регион закупит два магнитно-резонансных томографа, мультиспиральный компьютерный томограф, шесть рентгенологических комплексов, два стационарных флюорографа, три маммографа, пять УЗИ аппаратов экспертного класса, семь аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 единиц эндоскопического оборудования.

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, новую медицинскую технику получат лечебные учреждения Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Новосокольнического, Невельского, Опочецкого, Островского, Порховского, Себежского и Струго-Красненского районов.

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