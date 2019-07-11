Пекин, , 17:13 — REGNUM

Китайское Общество пользователей интернета распространило прогноз, сделанный его специалистами в соответствующем докладе. Предполагается, что к 2020 году объем рынка искусственного интеллекта в стране превысит 71 млрд юаней или 10,3 млрд долларов, сообщает 11 июля Синьхуа.

Ожидаемое увеличение весьма существенное по сравнению с нынешним 2019 годом, в котором соответствующий объем ожидается на уровне в 50 млрд юаней, и с прошлым, 2018 годом, когда он немного не достиг 34 млрд.

В настоящее время в отраслях, связанных с искусственным интеллектом, в КНР действует свыше 3 тыс. 340 предприятий, что составляет более 20% от общего количества в мире.