Пекин, , 17:08 — REGNUM

На протяжении июня 2018 года в Китае продолжился устойчивый и динамичный рост иностранных инвестиций, сообщает 11 июля Синьхуа со ссылкой на данные, предоставленные министерством коммерции КНР.

Сообщается, что процентное увеличение инвестиций в июне в годовом исчислении составило 8,5%, что в абсолютных цифрах их общего объема достигло почти 110 млрд юаней.

При этом особо подчеркивается, что на динамике роста инвестиционной привлекательности КНР практически не сказались последствия торговой войны, развязанной против Пекина Вашингтоном, а также вызванное этим политическое обострение в китайско-американских отношениях.