Москва, , 16:56 — REGNUM

Законопроект о снижении НДС для производителей плодово-ягодных культур разработали для внесения в Госдуму лидеры всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM11 июля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия Сергей Неверов.

«В ходе консультаций мы пришли к совместному пониманию, что на данном этапе мы пойдем по пути снижения НДС с 20 до 10%, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 10%», — рассказал Неверов.

Он напомнил, что также обсуждался вопрос субсидирования производителей, но решено было пойти именно по пути снижения НДС.

Все фракции считают вопрос поддержки производителей плодов и ягод приоритетным, поскольку на сегодняшний день российские производители не обеспечивают того объема, который бы покрывал потребности потребления внутри страны, указал парламентарий.

Поддержка сельхозпроизводителей обсуждалась на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин в Ставрополе 9 октября 2018 года.