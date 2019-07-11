Великий Новгород, , 16:54 — REGNUM

Более 40% продукции, выпускаемой в Новгородской области, экспортируется за рубеж. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 11 июля, было заявлено в ходе встречи руководства Новгородской области с торговыми представителями России в шести иностранных государствах: Канаде, Молдавии, Нидерландах, Сингапуре, Таджикистане и Швеции.

Министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко на встрече сообщил, что в 2018 году в обрабатывающих производствах региона было реализовано продукции на сумму 198 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот Новгородской области в 2018 году составил 1 млрд 781 млн долларов США. По сравнению с 2017 годом, он вырос на 337 млн долларов.

По словам Маленко, основными торговыми партнёрами области являлись Китай, США, Бразилия, Финляндия, Швеция, Таиланд, Белоруссия, Украина и Италия. При этом лидирующие позиции в экспорте товаров региона за прошлый год занимали удобрения — 59% от общего объёма экспорта. На втором месте — обработанные лесоматериалы и клеёная фанера (13,7% от общего объёма экспорта).

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил выгодное географическое расположение региона.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Если для бизнеса важно расположение рядом со столицами, то лучшей логистической точки, чем Новгородская область, не найти. У нас открыты два ТОСЭР, при этом они расположены не в лесу, как обычно это бывает, а рядом с федеральными трассами М-10 и М-11. В ближайшее время мы планируем открыть ещё одну федеральную трассу — коридор к Белоруссии»

Отмечалось, что Новгородская область первой из российских регионов вышла на рынок иностранных инвестиций. С 1996 года в новгородскую экономику привлечено около 125 млрд долларов иностранного капитала.