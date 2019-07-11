Великий Новгород, 11 июля 2019, 16:54 — REGNUM
Более 40% продукции, выпускаемой в Новгородской области, экспортируется за рубеж. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 11 июля, было заявлено в ходе встречи руководства Новгородской области с торговыми представителями России в шести иностранных государствах: Канаде, Молдавии, Нидерландах, Сингапуре, Таджикистане и Швеции.
Министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко на встрече сообщил, что в 2018 году в обрабатывающих производствах региона было реализовано продукции на сумму 198 млрд рублей.
Внешнеторговый оборот Новгородской области в 2018 году составил 1 млрд 781 млн долларов США. По сравнению с 2017 годом, он вырос на 337 млн долларов.
По словам Маленко, основными торговыми партнёрами области являлись Китай, США, Бразилия, Финляндия, Швеция, Таиланд, Белоруссия, Украина и Италия. При этом лидирующие позиции в экспорте товаров региона за прошлый год занимали удобрения — 59% от общего объёма экспорта. На втором месте — обработанные лесоматериалы и клеёная фанера (13,7% от общего объёма экспорта).
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил выгодное географическое расположение региона.
Отмечалось, что Новгородская область первой из российских регионов вышла на рынок иностранных инвестиций. С 1996 года в новгородскую экономику привлечено около 125 млрд долларов иностранного капитала.