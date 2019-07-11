Чебоксары, , 16:24 — REGNUM

В Чувашии назначена дата очередного собрания кредиторов ГУП «Чувашавтотранс», на котором рассмотрят условия продажи имущества предприятия-банкрота. Кроме того, кредиторы обсудят проект договоров аренды трёх крупных участков в Чебоксарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 24 июля назначено очередное собрание кредиторов, которые рассмотрят четыре вопроса. Кредиторы должны будут согласовать условия продажи имущества предприятия балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей, определить начальную цену движимого и недвижимого имущества «Чувашавтотранса» в Канаше — Канашского АТП. Также на рассмотрение вынесено «определение дальнейшего порядка и условий продажи» автостанций в Чебоксарах — «Привокзальная» и «Новосельская», которые ранее выставлялись на торги, но не вызвали интереса у потенциальных покупателей.

Кроме того, предложено рассмотреть вопрос о подписании проектов договоров аренды пяти земельных участков. Согласно публичной кадастровой карте, речь идёт о трёх участках в Чебоксарах: по пр. И. Яковлева, 37 площадью 52 491 кв. метров (кадастровая стоимость — 62 137 749,53 рублей), по пр. М. Горького, 20 площадью 8 280 кв. метров (кадастровая стоимость — 13 051 847 рублей), по ул. Привокзальная площадью 7 180 кв. метров (кадастровая стоимость — 10 542 179 рублей). Два других участка, которые планируется отдать в аренду, находятся в других населённых пунктах: в Марпосаде — по улице Калининская, 21 площадью 5 817 кв. метров (кадастровая стоимость — 2 038 219 рублей), в Урмарах — по улице Ленина, 38 площадью 19 178 кв. метров (кадастровая стоимость — 3 545 820,42 рубля).

Кроме того, на повторные торги выставлены два лота — Марпосадская и Цивильская колонны, которые ранее подешевели на 11,11%. Филиал в Марпосадском районе уценили почти на 402 тыс. рублей — до 3 615 142,5 рублей. В структуру лота входят гараж, проходная будка, пристрой, право аренды участка, офисная мебель и другие объекты. Филиал в Цивильском районе ранее уценили на 1,08 млн рублей — до 9 752 235,3 рублей. В перечне — гараж, площадка для стоянки, водоем, эстакада для мойки, система видеонаблюдения, право аренды земельного участка и другие объекты. Заявки будут приниматься до 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торги не раз выставляли имущество двух автостанций в Чебоксарах, при этом на повторных торгах их стоимость снижена на 6 млн рублей. Автостанция «Привокзальная», которая в феврале продавалась за 60,058 млн рублей, подешевела на 6 млн рублей — до 54,052 млн рублей. Начальная цена автостанции «Новосельская» снизилась на 6,215 млн рублей — с 55,94 млн до 62,155 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.