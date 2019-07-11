Ашхабад, , 16:21 — REGNUM

Жители ряда регионов Туркмении продолжают жаловаться на невозможность обналичивания денег с платежных карточек, а также на огромные очереди к банкоматам и неработающие в госучреждениях платежные терминалы, пишет «Азатлык».

Так, в частности, больницы Марыйской области отказываются принимать банковские карточки обратившихся к ним за медицинской помощь туркменистанцев. В итоге консультации и лечение получают только те пациенты, которые готовы заплатить за это наличными.

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Жители городов Мары и Дашогуз также столкнулись с большими трудностями при попытке обналичить свои зарплаты, пенсии и государственные пособия, начисляемые им на карточки.

Это происходит потому, что в этих населенных пунктах работает ограниченное количество банкоматов. Как результат — граждане вынуждены по несколько дней простаивать в очередях к банкоматам.

ИА REGNUM напоминает, что с 2017 года в Туркмении зарплаты работникам бюджетной сферы и госпредприятий начисляются на банковские карты. Выплаты для пенсионеров и получателей социальных государственных пособий также поступают на карты.

При этом в последнее время в стране существуют жесткие лимиты на снятие наличных денег в банкоматах. Так столице можно обналичить не более 800 манатов (14,6 тысячи рублей) в месяц, в других крупных городах — до 600 манатов (11 тысяч рублей), а в остальных населенных пунктах — до 400 манатов (7,3 тысячи рублей).

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