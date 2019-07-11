Киев, , 15:58 — REGNUM

Правительству Украины важно вернуть рынки сбыта стран СНГ и запустить работу отечественных предприятий самолетостроения, турбостроения и тяжелой промышленности. Об этом 11 июля заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Харьковского облсовета, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Билокудря, комментируя обещание внефракционного депутата, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко снять российские санкции с украинских поставщиков виноматериалов.

«Сегодня если бы проблема по вину и виноматериалам была самой большой, то мы были бы самыми счастливыми людьми. Сегодня стоит вопрос по таким мощным отраслям как самолетостроение, турбостроение, тяжелая промышленность. В последние годы они ориентировались на рынок СНГ. На уровне правительства должны быть заключены действенные и долгосрочные контракты, которые принесут Украине средства», — призвал Билокудря.

Он напомнил, что экономика Украины исторически связана с экономиками стран СНГ.

«В жизни не может быть постоянных друзей или постоянных врагов, есть постоянные экономические интересы. Промышленность нашего государства исторически была связана со странами бывшего Советского Союза, со странами СНГ. Сегодня мы не можем работать на западный рынок по многим причинам», — добавил Билокудря.

По его словам, для завершения войны на Донбассе нужно «усадить на переговоры и Киев, и Москву, и представителей непризнанных республик, найти компромисс, пойти навстречу требованиям, в выполнении которых нуждается население». «Я ни в коем случае не поддерживаю сдачу экономических и политических или территориальных интересов Украины», — подытожил Билокудря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В 2019 году это уже третья поездка политиков в Россию без санкций официального Киева. По итогам встречи внефракционный депутат Бойко выразил уверенность в том, что до начала августа «Нафтогаз» подпишет контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа в Украину.

Он также пообещал решить вопрос «открытия российского рынка для украинских производителей виноматериалов.

«Для юга Одессы более 100 тыс тонн винных материалов заблокировано из-за взаимных санкций. Десятки сельскохозяйственных и винодельческих предприятий лишились российского рынка. Вчера я передал документы премьер-министру Российской Федерации и получил заверение, что это вопрос будет решен. Я убежден, что мы разблокируем поставки виноматериалов в Россию», — рассказал Бойко.