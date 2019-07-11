Москва, , 15:49 — REGNUM

Выступление главы ФРС США и рост цен на нефть, которое произошло по факту существенного снижения запасов сырой нефти на восточном побережье США, буквально обеспечило российскому рублю утренний бросок на штурм отметки на уровне в 63,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Остаётся с нетерпением ждать курс российской национальной валюты на уровне в 62,26 — 62,62 руб./доллар. Если под влиянием внешних факторов это произойдёт, и закрытие внутреннего валютного рынка 11 июля на Московской бирже будет ниже отметок 62,62 — 62,50 руб./доллар, то шансы на движение дальше к уровню в 60,06 — 61,16 руб./доллар существенно возрастут, причём не взирая на отсутствие внятных макроэкономических данных о росте экономики в стране», — подчеркнул эксперт.

Курс единой европейской валюты на этом фоне пока будет несколько крепче, чем его американский коллега, он укрепляется по отношению к американскому доллару США на международном валютном рынке, и в данном случае курс российской валюты по отношению к евро будет несколько отставать от темпов снижения доллара.

«Стоит ждать слабого укрепления на мировом валютном рынке, в целом ситуация крайне нестабильная в силу избыточного позитива на международном рынке капитала. Ориентирами на текущую неделю выступят уровни ниже отметок 62,62 — 62,50 руб./доллар и уровень в 71,17 — 72,27 руб./евро», — считает Блинов.

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