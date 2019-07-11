Кострома, , 15:45 — REGNUM

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал закон, предусматривающий единовременную выплату 500 тысяч рублей врачам-онкологам, пришедшим работать в региональные медицинские учреждения, — сообщает пресс-служба администрации региона

В департаменте здравоохранения отмечают, что единовременные выплаты уже доказали свою эффективность. С 2017 года в регион пришли работать анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, неврологи, участковые терапевты, педиатры.

Напомним, в Костроме строится новый корпус онкологического диспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение». В нем разместятся установка для лучевой терапии (линейные ускорители), оборудование для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Договоренности с поставщиками оборудования достигнуты, его обещают изготовить и смонтировать до конца текущего года.

Ввести современное лечебное учреждение в эксплуатацию планируется в 2020 году. Для нового центра и потребуются квалифицированные кадры.

«Онкослужбе сегодня уделяется большое внимание. Цель национального проекта — добиться устойчивого снижения смертности от злокачественных новообразований. По России этот показатель должен быть 185 случаев на 100 тыс. населения. В Костромской области — 227,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Это связано с тем, что у нас исходный уровень смертности достаточно высокий», — отметил главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян.

Костромская область включена в первоочередной список субъектов страны, которым в рамках национальной программы по борьбе с онкологией направлены средства федерального бюджета. Стоимость он­ко­цен­тра вместе с оборудованием — 2 миллиарда рублей.

Читайте также: Костромской области могут дать 2 млрд рублей на новый онкоцентр