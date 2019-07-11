Хошимин, Вьетнам, , 16:05 — REGNUM

Южнокорейская компания Doosan Infracore открыла во Вьетнаме инженерный центр Engine Training Centre. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, церемония открытия центра прошла 10 июля в Хошимине.

Известно, что на праздничном мероприятии присутствовали 50 человек, включая вице-президента Doosan Infracore, местные производители автомобилей, дилеры и дистрибьюторы.

По словам представителей компании, в открывшемся центре все желающие смогут получить в информацию о двигателях, а также понаблюдать за тестированием новых моделей и технологий для сокращения выбросов выхлопных газов.

Известно, что в 2017 году, когда компания впервые вышла на вьетнамский рынок двигателей, объем ее продаж составил $12 млн. К 2023 году компания планирует увеличить продажи до $30 млн.

Отмечается, что компания Doosan Infracore собрала свой первый дизельный двигатель в 1958 году, а с 1975 года занялась производством автобусных двигателей. В настоящее время компания производит моторы для коммерческого транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, кораблей.

В 2018 году объем продаж компании составил 1,87 трлн вон (~$1,59 млрд), а операционная прибыль — 17,5 млрд вон (~$14,91 млн).