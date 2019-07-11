Злынка, , 15:22 — REGNUM

Брянский областной суд постановил возместить вред, нанесённый окружающей среде, администрацию Злынковского района и МКП «Коммунальщик». Об этом сообщила 11 июля пресс-служба ведомства.

Администрация Злынковского района предоставила в пользование МКП «Коммунальщик» земельный участок вблизи города Злынка для захоронения и утилизации твёрдых коммунальных отходов. При этом ещё в 2016 году по иску природоохранной прокуратуры свалку необходимо было ликвидировать и провести рекультивацию земель.

Всё это время мусор продолжали свозить на полигон. Надзорное ведомство подало новый иск, в котором оценило ущерб природе в 55,7 млн рублей. Однако в марте 2019 года Злынковский районный суд отказал в удовлетворении требований прокурора. Прокуратура подала апелляцию.

«По результатам рассмотрения апелляционного представления природоохранной прокуратуры Брянский областной суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил требования прокурора», — разъяснили в суде.

Как отмечает ИА REGNUM, в 2018 году на территории Брянской области было выявлено около 40 незаконных свалок. В мае этого года регоператор отчитался о ликвидации 372 незаконных свалок в регионе.