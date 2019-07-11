Ташкент, , 15:26 — REGNUM

В Ташкенте прошла церемония открытия первого казахстанского банка в Узбекистане «Тенге банк», сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды выразил благодарность правительству и Центральному банку Узбекистана за оперативное решение вопроса открытия казахстанского банка.

Дипломат отметил возможность расширения торгового и экономического сотрудничества между двумя странами за счет механизмов торгового финансирования экспортно-импортных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Центральный банк Узбекистана выдал лицензию АО «Тенге банк», который является дочерней компанией АО «Народный банк Казахстана», на осуществление банковской деятельности на территории Узбекистана.

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