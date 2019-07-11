Калуга, , 15:20 — REGNUM

В Калуге в первом полугодии 2019 года во исполнение решений суда было капитально отремонтировано 18 многоквартирных жилых домов на общую сумму более 26 млн рублей. Еще 38 домов ремонтируются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Ремонт многоквартирного дома в Калуге Kaluga-gov.ru

До конца 2019 года в горуправе планируется полностью исполнить семь и частично — еще 55 решений суда. На это в городском бюджете заложено 200 миллионов рублей. Всего же по решению суда предстоит отремонтировать 314 многоквартирных жилых домов.

Напомним, в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капремонта в 2019 году в Калуге запланирован ремонт 135 многоквартирных домов. В девяти будут заменены лифты, в шести — электропроводка, в 43 отремонтируют крыши, а в 14 — фасады. Еще в шести домах будет сделан капитальный ремонт отмосток, в 41 доме — систем холодного водоснабжения, в 14 — горячего, в девяти — канализации. В 30 домах будут заменены системы центрального отопления. Всего на капремонт планируется потратить свыше 527 млн рублей.

Еще на 2,5 млн рублей будут капитально отремонтированы муниципальные квартиры. Три квартиры, включенные в план капремонта, уже отремонтированы, еще две квартиры отремонтированы по предписаниям Государственной жилищной инспекции. Сметы на ремонт еще двух квартир находятся на проверке в управлении финансов, готовится техническая документация для аукциона на ремонт еще четырех.