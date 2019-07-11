Балаково, Саратовская область, 11 июля 2019, 15:19 — REGNUM
С 10 по 12 июля на площадке информационного центра Балаковской АЭС проходит молодежный форум «Новое поколение Росатома». Он объединил студентов, молодых специалистов Балаковской атомной станции и школьников города Балаково.
Как сообщили в управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС, этот форум — один из этапов большого проекта «Адаптация 2.0», основная задача которого — заинтересовать молодых специалистов в трудоустройстве на предприятия атомной отрасли и сократить время на адаптацию у молодых работников, которые трудоустраиваются на атомную станцию.
Активными участниками форума стали 15 команд и представители молодежной организации Балаковской АЭС, которые выступили в качестве волонтеров. Большую организационную поддержку в проведении мероприятия оказывает Балаковоатомэнергоремонт.
В первый день в активности, креативности и знаниях тонкостей «атомных» профессий состязались студенты, проходившие практику на Балаковской АЭС. Они представляли профильные вузы атомной отрасли из СГТУ им. Ю. А. Гагарина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Московского политехнического университета и БИТИ НИЯУ МИФИ. Все конкурсы были тесно связаны с ценностями и корпоративной культурой Росатома и отраслевой культурой безопасности.
Сегодня на открытых площадках форума соревнуются молодые специалисты, которые совсем недавно начали работать на атомной станции. Завтра встретятся школьные команды. Все дни форума в группе Балаковской АЭС активно освещается ход проведения состязаний и проводится онлайн-голосование за наиболее яркие команды. Проголосовать можно по ссылке https://vk.com/bal_aes.