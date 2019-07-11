Джакарта, , 15:24 — REGNUM

Индонезия стремится сократить торговый дефицит с Китаем, сообщает Antaranews.

«Дефицит нашей торговли с Китаем составляет 18,4 млрд долларов США. Теперь, когда мы примем участие в 16-й выставке China-ASEAN Expo (CAEXPO) мы сможем сбалансировать наш торговый баланс», — заявил директор по развитию экспорта министерства торговли страны Маролоп Наингголан.

По его словам, Индонезия представит на выставке свои продукты питания и напитки, а также будет продвигать товары из сырого пальмового масла, поскольку Китай является вторым по величине экспортным партнером пальмового масла в Индонезии. Индонезия также получит широкие возможности для изучения сотрудничества с государствами-участниками выставки, сказал он.

Отмечается, что общий объем торговли между Индонезией и Китаем в период с января по апрель 2019 года достиг 22,4 млрд долларов США.

Планируется, что выставка China-ASEAN Expo пройдет в Китае с 20 по 23 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестое ежегодное совещание индонезийско-китайского энергетического форума состоялось в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Китай намерены укреплять двустороннее сотрудничество