Пермь, , 15:05 — REGNUM

В Пермском крае в июне индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,14% относительно цен в мае. По данным Пермьстата, индекс на продтовары сложился на уровне 99,32%, непродовольственные товары — 100,05%, а на услуги — 101,28%.

На пассажирском транспорте увеличились тарифы на проезд в междугороднем автобусе на 2,82%, в поездах дальнего следования на 11,02%. Одновременно снизилась стоимость проезда в такси и пассажирских авиаперевозок на 1,67% и 3,18% соответственно.

В июне отмечен рост на 19,79% годовой стоимости полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков.