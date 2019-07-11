Сеул, , 15:04 — REGNUM

В июне 2019 года остаток непогашенных кредитов в Южной Кореи увеличился на 5,4 трлн вон (~$4,6 млрд), до 848,9 трлн вон (~$723,36 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи продолжает увеличиваться на протяжении пяти месяцев с декабря 2018 года.

В декабре 2018 года остаток непогашенных кредитов увеличился на 5,4 трлн вон (~$4,6 млрд), в январе — на 1,1 трлн вон (~$937,33 млн), в феврале — на 2,5 трлн вон (~$2,13 млрд), в марте — на 2,9 трлн вон (~$2,47 млрд), в апреле — на 4,5 трлн вон (~$3,83 млрд), в мае — на 5 трлн вон (~$4,26 млрд).

В июне остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 3,9 трлн вон (~$3,32 млрд), до 626,4 трлн вон (~$533,77 млрд), а остаток по прочим кредитам (включая потребительские) — на 2,1 трлн вон (~$1,78 млрд), до 221,4 трлн вон (~$188,66 млрд).