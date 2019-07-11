Ташкент, , 15:01 — REGNUM

Ново-Ангренскую и Ангренскую тепловые электростанции планируется передать в доверительное управление казахстанской компании «Горные работы». Об этом заявил руководитель АО «Тепловые электрические станции» Руслан Мубаракшин, сообщает 11 июля агентство «УзТАГ».

10 июля в Ташкенте состоялся открытый диалог между представителями министерства энергетики Узбекистана и журналистами. Основной темой мероприятия стало развитие топливно-энергетического комплекса Узбекистана.

Планируется, что казахстанские управляющие в течение трех лет сократят использование природного газа на ТЭС за счет увеличения использования угля. Кроме того, до конца 2019 года планируется запустить турбины на трех ТЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил руководству АО «Узбекнефтегаз» увеличить объем добычи природного газа до 42,3 млрд куб. метров.

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