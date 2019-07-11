Москва, , 14:50 — REGNUM

Ростуризм и Министерство туризма Индии предварительно договорились о взаимных шагах по наращиванию туристических обменов между двумя странами, сообщили в Ростуризме.

Эти договорённости достигнуты в ходе встречи главы Ростуризма Зарины Догузовой с министром туризма Индии Прахладом Сингхом Пателем на II Российско-индийском стратегическом экономическом диалоге.

Главы туристических ведомств рассмотрели вопросы облегчения визового режима между странами, возможность введения групповых безвизовых поездок до 21 дня, введение электронной визы и возможность расширения географии прямых рейсов между двумя странами.

Принято решение о создании рабочей группы между представителями туристических властей России и Индии для разработки совместного плана действий по наращиванию туристических обменов.

Стороны выразили уверенность, что взаимные турпотоки могут превысить 1 млн человек ежегодно (по 500 тыс. человек с каждой стороны).

Подробности: Россия и Индия ускорят создание коридора «Север-Юг»

Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Россия подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы ускорить реализацию проекта по созданию международного коридора Север-Юг.

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