Киев, , 14:46 — REGNUM

На Украине продолжают возникать неожиданные последствия запуска с 1 июля оптового рынка электроэнергии по принципиально новой схеме.

Сегодня, 11 июля, компания «Укрэнерго» опубликовала список участников рынка электроэнергии, которым представлен «преддефолтный» статус. Как оказалось, проблемы такого рода имеют почти 200 компаний, но «Укрэнерго» не уточняет, из какого общего количества, передает корреспондент ИА REGNUM

Отмечается, что статус «преддефолтный» означает отсутствие возможности продавать электроэнергию, но покупать ее участники рынка могут. В случае продолжительности статуса «преддофолтный» более двух рабочих дней участник рынка получает статус «дефолтный» и прекращает свою деятельность на рынке электроэнергии.

Согласно открытой информации, в преддефолтном списке фигурируют достаточно крупные компании, от деятельности которых зависит жизнеобеспечение ряда регионов Украины, в т. ч столицы — например, «Центрэнерго», «Укргаздобыча», «Киевводоканал», «Киевтеплоэнерго», «Харьковводоканал», «Укрэнергозбут» и др.

В итоге «Укрэнерго» призывает всех участников рынка соблюдать правила рынка относительно сроков и условий предоставления финансовых гарантий, однако не объясняет, чем чреват для украинской энергетики дефолт сразу нескольких сотен компаний.

ИА REGNUMнапоминает, что реформа энергорынка — одно из обязательств Украины перед Евросоюзом. Суть нового рынка в том, что энергокомпании должны закупать электроэнергию на электронных аукционах.

Ранее заявлялось, что Украина реформирует свой энергорынок предпоследней из стран Европы, но запуск проекта 1 июля в целом прошел успешно.

«Многие подозревали, что будет хуже, чем произошло в действительности. Но не было ничего такого, чего бы не было в других странах… «Все прошло более-менее нормально — все, кто хотел, сделал необходимые закупки. Важно, чтобы работал форвардный рынок, ведь только он дает гарантию цены на поставку электроэнергии в год, а также рынок на сутки вперед», — заявил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью «Главкому».