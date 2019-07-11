Москва, , 14:43 — REGNUM

Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM11 июля.

Поправками, в частности, предполагается отмена с 1 января 2020 г. требований о репатриации резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта, а также поэтапная отмена требования о репатриации резидентами валюты РФ в отношении экспорта сырьевых товаров.

При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в валюте РФ и условиями которых предусмотрена оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту товаров, относящихся к лесу и лесоматериалам, требование о репатриации резидентами валюты РФ не отменяется.

Планируется закрепить право резидентов (за исключением отдельных категорий лиц) открывать без ограничений счета в иностранной валюте и валюте РФ не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ.

Кроме того, отменяется требование о представлении физлицами-резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счету, открытому в банках за пределами территории РФ, в государствах — членах ОЭСР или ФАТФ, участвующих в обмене финансовой информацией. Нормы действуют при условии, что общая сумма зачисленных (списанных) денежных средств на такой счет за отчетный год не превышает 600 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей.

«Дополнительные ограничения не требуются, информация у нас есть», — отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев.