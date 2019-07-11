Сеул, , 14:30 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Naver Business Platform подписали соглашение о сотрудничестве с представителями сингапурской компании Deskera. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно данному соглашению, компания Deskera сможет предоставлять корпоративные облачные сервисы для Юго-Восточной Азии через серверы Naver.

«Мы рады сотрудничать с интернет-компанией Naver. За счет данного соглашения мы сможем расширить наш бизнес и предоставлять услуги малым и средним предприятиям по всей Азии», — сообщили представители сингапурской компании.

«Сотрудничество с Deskera наглядный пример того, что Naver — глобальная компания. Мы продолжим поддерживать развитие и распространение новых услуг на рынке Юго-Восточной Азии», — сообщили представители компании Naver Business Platform.

Deskera — компания — разработчик прикладного програмного обеспечения для организаций, предоставляемого исключительно по публичной модели развертывания; крупнейший поставщик бизнес-приложений по модели SaaS на рынке Юго-Восточной Азии.