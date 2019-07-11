Махачкала, , 14:30 — REGNUM

Канал поставки незаконно добытого осетра пресекли правоохранители в Дагестане. Было задержано более тонны рыбы. Ущерб водным биоресурсам России, нанесённый злоумышленниками, составил около 52,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 июля в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Продукция была обнаружена вблизи села Таловка Тарумовского района Дагестан при осмотре автомобиля «Газель». Рыба была спрятана в тайниках, оборудованных в кузове машины. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Дагестане, на острове Чечень, пограничники задержали три маломерных судна, при осмотре которых было найдено 10 живых осетров. Рыбу выпустили в естественную среду обитания, предотвратив тем самым ущерб водным биоресурсам на сумму в размере порядка 1,5 млн рублей.