Рига, , 14:13 — REGNUM

Новый президент Латвии Эгилс Левитс свой первый зарубежный визит совершил в соседнюю Эстонию, где встретился со своей коллегой Керсти Кальюлайд. Об итогах двусторонней встречи, прошедшей 10 июля, сообщает новостной портал delfi.lv.

Во время встречи президенты прибалтийских республик обсудили вопросы международного права, касающиеся кибербезопасности и цифровых возможностей, а также укрепления демократии. Также были затронуты актуальные вопросы ЕС, ход реализации проекта Rail Baltic и процесс синхронизации электросети стран Прибалтики (выход из БРЭЛЛ). Президенты также договорились активно высказывать свою позицию по вопросам климатических изменений во время председательства Финляндии в Совете ЕС.

Также Левитс и Кальюлайд отметили особую важность активного латвийско-эстонского сотрудничества и взаимопонимание между странами. Латвийский президент подчеркнул, что «латвийский народ всегда будет благодарен Эстонии за помощь во время Цесисских боев в 1919 году, что помогло отвоевать свободу Латвии».

В ходе официального визита Левитса в Эстонию была затронута и тема акцизов на алкоголь. Как сообщает национальный вещательrus.err.ee со ссылкой на пресс-службу парламента, тему, которая в последнее время остро стоит на повестке дня в отношениях между государствами, Левитс обсудил со спикером Рийгикогу (парламент Эстонии) Хенном Пыллуаасом.

«Участники встречи признали, что необходимо улучшить обмен информацией как по акцизной политике, так и по другим интересующим оба государства вопросам», — заявили в парламентской пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить значительные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя покупателям из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.

Только лишь в марте 2019 года в Латвии вступили в силу новые положения налоговой реформы. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии. Эстония, в свою очередь, решила снизить акцизы, что не понравилось латвийским властям. Латвийский президент Кришьянис Кариньш назвал данное решение «развязыванием войны». Затем он предложил ввести единую акцизную ставку на алкоголь в Прибалтике.

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