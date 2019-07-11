Бишкек, , 14:13 — REGNUM

Численность населения Киргизии по состоянию на начало 2019 года составила 6 млн 389,5 тысяч человек. За последний год этот показатель вырос на 2,1% или почти на 132,8 тысячи человек. Такие данные приводятся в отчете национального статистического комитета.

Из них женщин — 3 219,9 тысячи человек, а мужчин — 3 млн 169,6 тысячи человек. Средний возраст женщин — 28,6 лет, мужчин — 26,7 лет.

Большая часть населения республики, а именно 4 млн 216 тысяч человек, проживает в сельской местности. Доля городского населения составила немногим более трети — 2 млн 174 тысячи человек.

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Наиболее многочисленной национальностью, населяющей Киргизию, являются киргизы — более 4 млн 695,6 тысячи человек. На втором месте оказались узбеки — более 940,6 тысячи человек. На третьем расположились русские — более 348,9 тысячи человек.

Также в республике насчитали более 72,2 тысячи дунган, около 58,2 тысячи уйгуров, более 56,2 тысячи таджиков, более 44,1 тысячи турок, 36 тысяч казахов, около 27 тысяч татар, около 20,8 тысячи азербайджанцев, 17,1 тысячи корейцев, 10,6 тысячи украинцев и 8,2 тысячи немцев.

Также среди граждан Киргизии есть этнические армяне, белорусы, грузины, евреи, латыши, литовцы, молдаване, туркмены, чеченцы, эстонцы и представители других национальностей.

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