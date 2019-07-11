Киев, , 14:07 — REGNUM

На Украине продолжаются «валютные качели» — курс гривны фактически ежедневно меняется на достаточно большие значения и разнонаправленно по отношению к доллару, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, сегодня, 11 июля, Национальный банк понизил официальный курс гривны сразу на 21,13 коп., до показателя 25,7 грн за $1.

В предыдущий торговый день регулятор, наоборот, повысил официальный курс гривны на 11,30 коп., до 25,49 грн за $1.

Отметим, что по итогам июня курс доллара на Украине в целом повысился — безналичная американская валюта за первый месяц лета подорожала на 2,6%, до 26,16 грн, наличная — аналогично на 2,6%, до 26,28 грн. Соответственно, в первые 10 дней июля наблюдается укрепление гривны, хотя специалисты предсказывали, что по итогам месяца курс будет колебаться в диапазоне 26−27,35 грн за доллар.

«Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции», — прогнозировал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

А вот экономист Алексей Кущ в своей статье для «112» объясняет, что нынешнее укрепление гривны на самом деле весьма обманчиво и опасно.

Специалист объясняет, что украинский минфин в настоящий момент «поймал белочку».

«Не в том плане, что в результате бессонных бюджетных ночей к «мастерам над монетой» явился пушистый и подвижный лесной зверек. А в том, что само это уважаемое ведомство оказалось закрытым в клетке с большим колесом под названием «пирамида внутреннего государственного долга»», — подчеркивает Кущ.

Он отмечает, что минфин действует в связке с Нацбанком — «трудно представить, но регулятор сам выбрал шаткий путь макроэкономического балансирования с помощью нестабильного рынка государственных долговых обязательств».

«Итак, с одной стороны, операции НБУ по снижению уровня ликвидности банков и дефицит гривны. С другой, выстраивание пирамиды ОВГЗ минфином и профицит на рынке спекулятивной валюты, поступающей от нерезидентов. Все эти факторы и влияют в итоге на искусственную ревальвацию нашей национальной валюты. Дефицит гривны + профицит «горячих» долларов = курс 25,5», — объясняет эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что 21 июля на Украине должны состояться досрочные парламентские выборы.