Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить работу по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры в городе Арыси Туркестанской области, сообщает 11 июля агентство «Казинформ».

Премьер-министр республики посетил с рабочим визитом Арысь и ознакомился с ходом выполнения восстановительных работ в городе. В рамках визита Мамин провел совещание по вопросам восстановления города.

Он также поручил принять комплексные меры по медицинскому обеспечению и подготовке объектов образования к началу учебного года. Все работы должны быть закончены до 1 августа, подчеркнул Мамин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что на восстановление Арыси планируется выделить 34,5 млрд тенге ($89,8 млн), в том числе для выплат жителям — 4,5 млрд тенге ($11,7 млн).

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