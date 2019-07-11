Самара, , 13:53 — REGNUM

Объём рынка новых легковых машин в Самаре за первые пять месяцев 2019 года уменьшился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 11 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, с января по май 2019 года объём рынка новых автомобилей в Самаре составил 6733 единицы.

Лидером продаж стали легковушки АвтоВАЗа. На их долю приходится четверть самарского авторынка — 26,8%. Вторую строчку занимают машины французского автопроизводителя Renault. Они занимают 10,1% авторынка Самары. Тройку самых покупаемых в городе авто замыкают корейские KIA — 9,3%.

Таким образом, суммарно на долю этих трех брендов приходится 46,2% самарского авторынка. При этом у остальных марок рыночная доля не более 8%.

Читайте также: Названы города России с самым большим автопарком