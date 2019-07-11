Киев, , 13:45 — REGNUM

Украина в январе-июне 2019 года потратила на импорт каменного угля и антрацита 1,476 млрд долларов.

Соответствующую информацию обнародовала украинская государственная фискальная служба, передает корреспондент ИА REGNUM

Ведомство уточняет, что в нынешнем году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 4,2% — по сравнению с январем-июнем 2018 г.

Традиционно, крупнейшими поставщиками для Украины являлись Россия, США и Казахстан.

Согласно информации ведомства, в денежном выражении импорт угля из России за первое полугодие 2019 года достиг 921,3 млн долларов (62,4% от общей суммы), из США — 469 млн долларов (31% от общей суммы). Из Казахстана Украина импортировала достаточно номинальные объемы угля на сумму 62,2 млн долларов (4,22%).

ИА REGNUM напоминает, что тема закупок угля достаточно активно используется в ходе продолжающейся сейчас на Украине избирательной кампании.

В частности, накануне бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко выразила свое возмущение тем, что ситуация складывается так, что Украина вынуждена покупать у России не только газ, но и уголь.

«Правильная работа с украинскими недрами позволит обеспечить Украину углем, нефтью, газом… Газом на 50 лет, нефтью на 70 лет. Я уже не говорю об угле, где мы более чем на полторы тысячи лет обеспечены, а экспортируем сегодня из оккупированных территорий и из России», — заявила, в частности, Тимошенко.