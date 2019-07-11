Сеул, , 13:53 — REGNUM

Более 40% магазинов со сниженными ценами в Южной Корее более 2 этажей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка Kwangju Bank.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая 2019 года среди 142 магазинов со сниженными ценами по всей стране, 59% представляют собой одноэтажные магазины, 26% — двухэтажные, 14,8% — трехэтажные.

Таким образом, совокупный показатель магазинов, выше двухэтажей, составляет более 40%. Лишь в четырех из 10 торговых точек имеются лестницы и лифты.

«С учетом высокой аренды помещений, число торговых точек более 2 этажей неуклонно растет, однако вместе с этим растет недовольство со стороны пожилых людей», — сообщили представители банка.

Известно, что на территории города Кванджу существует три специализированных одноэтажных магазина для пожилых людей, расположенных в районах Пук-гу, Нам-гу, Тон-гу.